Benedetta primavera | Felicissima sera o Qualcosa di personale? La tv del 24 marzo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 marzo 2023) Per la primata in tv, venerdì 24su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”. Il programma è la summa delle innumerevoli doti di Loretta Goggi: quattro imperdibili puntate che tratteranno ciascuna un tema diverso, passando liberamente da ieri a oggi attraverso personaggi, generi dello spettacolo, momenti memorabili della cultura pop prendendo spunti dalle preziose teche Rai. In ogni episodio tanti ospiti: vecchi compagni con cui rievocare tra emozione, chiacchiere, gioco, musica e divertimento programmi e amici di un tempo e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Tenendo in serbo imitazioni e sorprese per i suoi ospiti. Con la partecipazione di Luca e ...