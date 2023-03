Benedetta Primavera | anticipazioni e ospiti della terza puntata

(Di venerdì 24 marzo 2023) , 24 marzo Stasera, venerdì 24 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, il nuovo show targato Rai condotto dalla grande Loretta Goggi. Il titolo del programma è ispirato, ovviamente, alla canzoneGoggi “Maledetta”, classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1981 ma ancora oggi conosciuta, ascoltata ed apprezzata in Italia e nel mondo. “non nasce per celebrare me, nonostante abbia 63 anni di carriera da festeggiare quest’anno, ma dal desiderio di fare un viaggio nel mondo dello spettacolo e del costume – le paroleGoggi -, una lettura dedicata sia al passato che al presente, consia di ieri che di oggi. Uno scambio e un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pattypravo : Vi aspetto questa sera da #lorettagoggi “Benedetta Primavera “ su @RaiUno alle 21.25 #pattypravo - RebeccaChiadini : RT @pattypravo: Vi aspetto questa sera da #lorettagoggi “Benedetta Primavera “ su @RaiUno alle 21.25 #pattypravo - bubinoblog : BENEDETTA PRIMAVERA, TERZA PUNTATA: LORETTA GOGGI TRA EMOZIONI, SORRISI E OSPITI - bubinoblog : GUIDA TV 24 MARZO 2023: BENEDETTA PRIMAVERA, FELICISSIMA SERA, QUARTO GRADO - DanieleMignardi : BENEDETTA PRIMAVERA?? Questa sera andrà in onda il terzo appuntamento con il varietà di Rai1 condotto da Loretta Gog… -

Ormai da qualche settimana, su Rai 1 il venerdì sera, Loretta Goggi tiene compagnia agli italiani con il suo programma 'autobiografico',, un one - woman - show che Viale Mazzini ha voluto dedicare tutto a lei, tutto alla mitica Loretta Goggi. E lo share ha subito offerto riscontri assai più che interessanti. Un ...Terzo appuntamento quello di stasera , venerdì 24 marzo 2023, con, in onda su Rai1 alle ore 21.30 . Loretta Goggi torna in TV con uno show tutto suo, in quattro grandi serate . La Goggi sarà protagonista di un viaggio in cui racconterà la sua ...Preparatevi a lasciarvi conquistare da, in onda fino al 31 marzo 2023! La conduttrice Loretta Goggi sarà affiancata da molti ...

La ''Benedetta Primavera'' di Loretta Goggi, con Luca e Paolo Rai Storia

«Televisioni», la rubrica del giornalista del Corriere della Sera Temo che la Rai non sappia più fare i varietà del sabato sera, che forse sono finiti per sempre. Ne è la prova… Leggi ...Ha fatto passi da gigante dalla sua prima apparizione al Grande Fratello e questa sera sarà ospite del programma di Loretta Goggi, Benedetta Primavera. Approfondiamo la sua vita e i suoi successi con ...