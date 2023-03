Ben Affleck ospite di Che tempo che fa domenica 26 marzo

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 24 marzo 2023) Bensaràin esclusiva a CheChe Fa di Fabio Fazio26, in onda come sempre su Rai 3 e Rai Italia a partire dalle 20:00. Attore, regista, sceneggiatore e produttore, Bentorna al cinema, dopo aver affollato per mesi le cronache rosa in seguito al matrimonio con Jennifer Lopez. Il nuovo film da regista è AIR – La storia del grande salto, nelle sale italiane dal 6 aprile 2023, con Matt Damon nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike Sonny Vaccaro. La pellicola racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport quanto la cultura conranea. Nel cast, oltre a Matt Damon e allo stesso Ben ...