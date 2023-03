Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio? Il commento e quel “like” che non passa inosservato (Di venerdì 24 marzo 2023) Belen Rodriguez è incinta del suo terzo figlio? Il gossip impazza sul web dopo che nelle scorse ore la showgirl argentina si è lasciata scappare un “mi piace” sotto al commento di un fan che le chiedeva proprio se fosse in dolce attesa. In molti, infatti, hanno ipotizzato che il malessere che l’ha colpita nei giorni scorsi – tanto da costringerla a saltare la condizione de Le Iene – e la conseguente assenza dai social fossero in qualche modo legati ad una nuova gravidanza e il suo “like” ha acceso ancora di più i sospetti. D’altra parte, Belen non ha mai nascosto il desiderio di avere una grande famiglia e ora l’amore ritrovato con Stefano De Martino sta andando a gonfie vele: i due sono già genitori di Santiago e, dopo un periodo di crisi e svariati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023)del suo? Il gossip impazza sul web dopo che nelle scorse ore la showgirl argentina si è lasciata scappare un “mi piace” sotto aldi un fan che le chiedeva proprio se fosse in dolce attesa. In molti, infatti, hanno ipotizzato che il malessere che l’ha colpita nei giorni scorsi – tanto da costringerla a saltare la condizione de Le Iene – e la conseguente assenza dai social fossero in qualche modo legati ad una nuova gravidanza e il suo “” ha acceso ancora di più i sospetti. D’altra parte,non ha mai nascosto il desiderio di avere una grande famiglia e ora l’amore ritrovato con Stefano De Martino sta andando a gonfie vele: i due sono già genitori di Santiago e, dopo un periodo di crisi e svariati ...

