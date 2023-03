Belen Rodriguez di nuovo incinta di Stefano De Martino? (Di venerdì 24 marzo 2023) Sta circolando sempre di più sul web la notizia di una presunta terza gravidanza per Belen Rodriguez. Il motivo di questi sospetti da parte degli utenti social si cela dietro ad una sospettosa mossa fatta dalla showgirl argentina sul suo profilo Instagram, che ha dato il via ad una serie infinita di gossip, specie sul possibile padre del presunto terzogenito. Sappiamo che Antonino Spinalbese ora sta frequentando l’ex Miss Italia e concorrente di Pechino Express, Carolina Stramare, dunque l’ipotesi più plausibile sarebbe un ritorno con Stefano De Martino, che sembra avere un rapporto speciale anche con la piccola Luna Marì, nonostante non sia geneticamente sua figlia. Belen Rodriguez incinta: la mossa che ha fatto insospettire il web Quando uno dei suoi followers ha ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 marzo 2023) Sta circolando sempre di più sul web la notizia di una presunta terza gravidanza per. Il motivo di questi sospetti da parte degli utenti social si cela dietro ad una sospettosa mossa fatta dalla showgirl argentina sul suo profilo Instagram, che ha dato il via ad una serie infinita di gossip, specie sul possibile padre del presunto terzogenito. Sappiamo che Antonino Spinalbese ora sta frequentando l’ex Miss Italia e concorrente di Pechino Express, Carolina Stramare, dunque l’ipotesi più plausibile sarebbe un ritorno conDe, che sembra avere un rapporto speciale anche con la piccola Luna Marì, nonostante non sia geneticamente sua figlia.: la mossa che ha fatto insospettire il web Quando uno dei suoi followers ha ...

