Bayern Monaco | ufficiale il cambio tra Nagelsmann e Tuchel

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ilha ufficializzato la nomina di Thomascome nuovo allenatore al posto di JulianDi seguito il comunicatodel. COMUNICATO – L’FCMünchen ha rilasciato l’allenatore Julian. Questa decisione è stata presa dal CEO Oliver Kahn e dal membro del consiglio per lo sport Hasan Salihamidži? in consultazione con il presidente del club Herbert Hainer.sarà sostituito da Thomasriceverà un contratto fino al 30 giugno 2025 e lunedì supervisionerà per la prima volta l’allenamento della squadra. Insieme a, sono stati rilasciati anche i vice allenatori Dino Toppmöller, ...