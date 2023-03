Bayern Monaco | Nagelsmann cade in piedi | un top club lo vuole subito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - DiMarzio : Thomas #Tuchel riparte dal @FCBayern: dalla 'dimostrazione' a tavola con #Guardiola alla rivincita #Champions col… - DiMarzio : #BayernMonaco, ufficiale l'arrivo di #Tuchel: il comunicato - JTime19 : RT @CalcioFinanza: L'AD del Bayern Monaco Oliver Kahn spiega l'esonero di #Nagelsmann: «Dopo il Mondiale abbiamo vinto meno e giocato in mo… - juornoit : #Juorno #calcio #BayernMonaco rimosso #Nagelsmann arriva #Tuchel -

BERLINO (GERMANIA) - L'esonero di Julian Nagelsmann da parte delnon è ancora ufficiale ma viene dato per certo dalla stampa tedesca , che ha anticipato anche il nome del sostituto che sarà Thomas Tuchel . Una notizia che ha colto di sorpresa alcuni ...DI BAVIERA (GERMANIA) - La notizia ha fatto il giro del mondo nelle scorse ore ma l'ufficialità è arrivata solo oggi (venerdì 24 marzo): Julian Nagelsmann non è più il tecnico delche ha comunicato attraverso i propri canali ufficial l'esonero del tecnico (che secondo quanto emerge dalla Germania è stato avvisato della decisione mentre si trovava a sciare in ...Commenta per primo È un momento complicato per Julian Nagelsmann . L'allenatore tedesco è stato esonerato dale, al suo posto, sulla panchina dei bavaresi siederà Thomas Tuchel . Per supportarlo e stargli vicino in questo periodo difficile, la sua fidanzata Lena Wurzenberger ha deciso di ...

Nagelsmann era approdato in Baviera nell’estate 2021 firmando un contratto di cinque anni. Il club bavarese pagò la clausola da 25 milioni per strapparlo al Lipsia Perdita del… Leggi ...L'esonero di Julian Nagelsmann dal Bayern Monaco ha colto tutti di sorpresa. Il tedesco è ora sul mercato e, secondo il Telegraph, il Tottenham lo ha puntato per il dopo Conte.