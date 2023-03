Bayern Monaco | Cancelo accoglie Tuchel | «Mi ha fatto perdere una finale di Champions in passato…»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Joao, terzino delin prestito al Manchester City, ha parlato dell’imminente esonero del tecnico Nagelsmann Joao, terzino delin prestito al Manchester City, ha parlato allla stampa al termine della sfida valida per le qualificazioni al prossimo Europeo tra Portogallo e Liechtenstein dell’imminente esonero del tecnico Julian Nagelsmann. PAROLE – «Ho saputo solo adesso di quanto accaduto a Nagelsmann, vorrei ringraziarlo perché è stato lui a volermi a. Per quanto riguarda, mi haunadiin passato e spero che stavolta me la faccia vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - CB_Ignoranza : In queste ore a Monaco di Baviera sono impazziti e hanno deciso di esonerare all’improvviso l’allenatore Nagelsmann… - sportmediaset : Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann, al suo posto Tuchel #nagelsmann #bayernmonaco #tuchel - CalcioNews24 : #Cancelo la tocca piano - deliux9 : @MatteDj23 Manco fossimo il Bayern Monaco poi. Era uno scontro diretto. -

Ha fatto il giro del mondo in brevissimo tempo la notizia della decisione del Bayern Monaco di mettere fine al rapporto con mister Nagelsmann e affidare la panchina a Thomas Tuchel. Un cambio a stagione in corso che ha sorpreso anche gli atleti che in queste ore erano in tempo per dirigere, lunedì prossimo, l'allenamento in vista dello scontro diretto con il Borussia Dortmund del prossimo primo aprile.

Caos Bayern Monaco. La squadra bavarese ha esonerato il tecnico Julian Nagelsmann e punterà, salvo clamorose sorprese, su Thomas Tuchel, destituito al Chelsea per far spazio a Graham Potter. Una mossa ...Il Bayern Monaco ha dato il ben servito a Nagelsmann, una decisione che può sorprendere fino a un certo punto. (Calciomercato.com) Una notizia clamorosa scuote il calcio tedesco e non solo: Julian ...