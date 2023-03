Bayern, Flick: “Nagelsmann esonerato? Siamo rimasti molto sorpresi” (Di venerdì 24 marzo 2023) “È chiaro che Siamo rimasti molto, molto sorpresi dai titoli di ieri sera. Ma non credo che il Bayern Monaco abbia ancora commentato. Per rispetto di Julian e del Bayern, non dirò nulla sull’argomento”. Lo ha detto il Ct della Germania ed ex tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick in merito all’esonero di Julian Nagelsmann dal club campione di Germania. Il tecnico della selezione nazionale, impegnata nei match di qualificazione agli europei, però ha preferito trincerarsi nel no comment. Sulla panchina del Bayern, Flick ha centrato il sextuple nel 2020 grazie alle vittorie in Bundesliga (bissata nella stagione successiva), Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, UEFA Champions League, ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) “È chiaro chedai titoli di ieri sera. Ma non credo che ilMonaco abbia ancora commentato. Per rispetto di Julian e del, non dirò nulla sull’argomento”. Lo ha detto il Ct della Germania ed ex tecnico delMonaco Hansiin merito all’esonero di Juliandal club campione di Germania. Il tecnico della selezione nazionale, impegnata nei match di qualificazione agli europei, però ha preferito trincerarsi nel no comment. Sulla panchina delha centrato il sextuple nel 2020 grazie alle vittorie in Bundesliga (bissata nella stagione successiva), Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, UEFA Champions League, ...

