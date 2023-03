Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Bayern diviso dall'esonero di #Nagelsmann, #Kimmich: 'Allenatore eccezionale': Il centrocampista dei bavaresi ha p… -

BERLINO (GERMANIA) - L'esonero di Julian Nagelsmann da parte delMonaco non è ancora ufficiale ma viene dato per certo dalla stampa tedesca , che ha anticipato anche il nome del sostituto che sarà Thomas Tuchel . Una notizia che ha colto di sorpresa alcuni ...

BERLINO (GERMANIA) - L'esonero di Julian Nagelsmann da parte del Bayern Monaco non è ancora ufficiale ma viene dato per certo dalla stampa tedesca, che ha anticipato anche il nome del sostituto che ...