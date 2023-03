Basket | fase a orologio al via | Nasce un Sorriso ospita Basilia Potenza

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiComincia ladel campionato di Serie B femminile. LaunSalerno ‘92 giocherà altre quattro partite, come tutte le altre squadre del torneo, che metteranno in palio altri otto punti per incrementare la classifica. La squadra di patron Somma ha chiuso la regular season al terzo posto con 38 punti, gli stessi delle prime due (Agropoli e Ariano Irpino) che hanno avuto la meglio per la classifica avulsa. La secondacomincia domani, sabato 25 marzo, al PalaSilvestri contro la: palla a due alle 19:30 con direzione arbitrale di Gianroberto La Corte di Salerno e Alessandro Meo di Angri. Ingresso gratuito come di consueto e gara che sarà trasmessa in live streaming video sulla pagina Facebook “Salerno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Pochi giorni dopo aver concluso la fase di qualificazione è già tempo di tornare in campo per la Domus Mulieris che… - PowerBasketSa : ?? 4° GIORNATA DI ANDATA - SECONDA FASE. Power Basket Salerno ?? One Team Basket Caserta ?? Domenica 26 marzo ore 18:… - Lazio_TV : Dalla prossima settimana via alla fase ad orologio - viv_civitanova : Basket: missione Senigallia per la Feba Civitanova, rush finale della fase ad orologio 'lavoreremo duramente per p… - sehmagazine : ?? #Basket in carrozzina: la Coppa Italia è di scena a #PortoTorres. Sul parquet del Città Unite domani e sabato la… -

...di qualificazione è già tempo di tornare in campo per la Domus Mulieris che, in questo sabato pomeriggio, sarà impegnata in gara1 dei quarti di finale playoff nel campionato di serie B diIn questaogni squadra ha un po' di stanchezza e di acciacchi, ma la parte 'mentale' delle partite è quasi più importante di quella fisica: serve essere sul pezzo, fare attenzione ai dettagli, ...femminile: si è aperto ieri sera il 1° turno del girone Gold di Promozione donne.femminile: per il Villa Guardia è vigilia dell'esordio nella secondacon vista sulla C Ha preso il via ieri sera con l'anticipo vinto da Carugate contro Lainate, il 1° turno del girone ...

Basket, Matelica vince la fase provinciale il Resto del Carlino

La squadra allenata da coach Marco Difilippo di conseguenza si è qualificata alla seconda fase del campionato da testa di serie: i prossimi avversari saranno l’Ex Alunni e il Basket Prygi. Le tre ...Un altro big-match per il Basket Club Lucca. Ancora una prova che definire impegnativa è riduttivo. Il trend positivo in cui si trova il Basketball Club Lucca da forza e fiducia a tutto lo staff e all ...