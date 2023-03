Basket | Eurolega 2023 | la Virtus Bologna perde contro il Real Madrid e dice addio al sogno playoff

(Di venerdì 24 marzo 2023) Niente da fare per lanella 30ma giornata della regular season dell’2022-di. AllaSegafredo Arena i ragazzi di coach Sergio Scariolo perdonoil temibilissimoper 96-79 e, visto il nuovo record di 13-17 a quattro giornate dal termine, dicono dunque praticamenteal(per entrarci ora servirebbe più di un miracolo). Fondamentali per la compagine spagnola (ora prima insieme all’Olympiakos in attesa della fine del match della squadra grecail Partizan) i 26 punti di Mario Hezonja e i 24 di Guerschon Yabusele, mentre in casa emiliana non bastano i 26 punti di un incredibile Marco ...

Serata di gala per la Virtus, attesa in casa dal match contro il Real Madrid (ore 19). Assenti Teodosic, Cordinier e Pajola. Recuperato Ojeleye.

Mixed zone alla Segafredo Arena con i microfoni in postazione che ricevono un commento a caldo di Sergio Scariolo dopo virtus Bologna vs Real Madrid: "Hanno giocato una grande partita. Ogni volta che ...Le assenze di Teodosic, Pajola e Cordinier sono troppo pesanti per giocare alla pari con lo squadrone spagnolo, non può bastare la classe e la dedizione di Belinelli, capitano coraggioso, prima e ...