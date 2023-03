Barista aggredito al Laurentino 38 | quel giorno i violenti cercavano un’altra persona

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 marzo 2023) . Tutto sembrava far supporre come l’aggressione al titolare del bar Antico Caffè, fosse un azione di ripicca. Infatti, ilaveva più volte denunciato le piazze di spaccio all’interno del quartiere, facendo i conti anche con una precedente aggressione ai suoi danni. Eppure, l’ultima volta che è stato picchiato da un gruppo di, sembra che essi si sbagliarono di. O almeno così hanno scoperto le indagini. Ilper sbaglio al38 Sarebbe l’ennesimo scambio diall’interno della malavita, considerato come già sono state uccise delle persone perché confuse con altre negli ultimi mesi (emblematico il caso di Thomas Bricca). Eppure,il titolare del bar non doveva essere ...