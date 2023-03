Barella fatica anche in azzurro: poca presenza in Italia-Inghilterra (Di venerdì 24 marzo 2023) Barella non è stato protagonista di Italia-Inghilterra. Anzi, lo è stato in negativo, con una prova di poca presenza e corse a vuoto. PROVA NEGATIVA – Neanche la nazionale ha aiutato Barella a scrollarsi di dosso le ultime performance, non certo scintillanti. In Italia-Inghilterra il centrocampista è stato tra i peggiori in campo. E per aggiungere la beffa, è uscito anche per una botta che lo ha costretto a lasciare il ritiro. Ma come ha giocato nello specifico? CORSA A VUOTO – Barella è partito da titolare come di consueto, nel suo ruolo di interno destro. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored: Con l’Italia il sardo agisce come incursore, trovandosi a muoversi senza ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023)non è stato protagonista di. Anzi, lo è stato in negativo, con una prova die corse a vuoto. PROVA NEGATIVA – Nela nazionale ha aiutatoa scrollarsi di dosso le ultime performance, non certo scintillanti. Inil centrocampista è stato tra i peggiori in campo. E per aggiungere la beffa, è uscitoper una botta che lo ha costretto a lasciare il ritiro. Ma come ha giocato nello specifico? CORSA A VUOTO –è partito da titolare come di consueto, nel suo ruolo di interno destro. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored: Con l’il sardo agisce come incursore, trovandosi a muoversi senza ...

