Barcellona | Laporta | «Messi sa che le porte sono sempre aperte»

Le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona, sul possibile ritorno di Lionel Messi in blaugrana. I dettagli Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato al programma YouTube "The business and money behind sports". L'attuale numero uno della società blaugrana si è espresso sul clamoroso ritorno di Messi. LE PAROLE – «Devo trovare un modo per migliorare il rapporto di Messi con il Barcellona. Vedremo, sa che le porte del Barça sono aperte. Leo sa che è sempre nei nostri cuori. È il miglior giocatore nella storia ed è stato il giocatore più importante nella storia del Barça. Devo stare molto attento a quello che dico. Messi è un giocatore del PSG e ...

