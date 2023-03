Barcellona | Laporta annuncia | «Partnership con Real e Juve»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Le parole di Joan, presidente del, sull’accordo con ilMadrid e lantus. I dettagli Joan, presidente del, ha parlato al programma YouTube “The business and money behind sports”. L’attuale numero uno della società blaugrana hato unaper dei tornei amichevoli con ilMadrid e lantus. LE PAROLE – «Stiamo programmando di espanderci negli Stati Uniti giocando più amichevoli. Abbiamo stabilito unaconMadrid entus e organizzeremo tornei amichevoli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Laporta, presidente #Barcellona a 'The business and money behind sports': 'Stiamo programmando di espanderci negli… - Ftbnews24 : Barcellona, ancora viva l’idea Messi: Laporta apre al ritorno - CalcioNews24 : #Barcellona: l’annuncio di #Laporta - marcodemo3 : RT @mirkonicolino: #Laporta, presidente #Barcellona a 'The business and money behind sports': 'Stiamo programmando di espanderci negli Stat… - VaneGenevieve : RT @mirkonicolino: #Laporta, presidente #Barcellona a 'The business and money behind sports': 'Stiamo programmando di espanderci negli Stat… -

Le parole di Joan, presidente del, sul possibile ritorno di Lionel Messi in blaugrana. I dettagli Joan, presidente del, ha parlato al programma YouTube 'The business and money ...Penso che debba ritirarsi con la maglia del. Lì è casa sua.' L'attaccante ha aggiunto: 'deve fare uno sforzo per riportarlo al Camp Nou.'.... Lionel Messi Nonostante le numerose polemiche in merito al caso Negreira e la mancata accettazione del rinnovo di Gavi, il presidente deltiene aperte le porte per il ritorno di ...

Laporta: 'Porte aperte per Messi al Barcellona, ma devo stare attento perché è del PSG' | Mercato Calciomercato.com

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato al programma YouTube “The business and money behind sports”. L’attuale numero uno della società blaugrana ha annunciato una partnership per dei ...Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato al programma YouTube “The business and money behind sports”. L’attuale numero uno della società blaugrana si è espresso sul clamoroso ritorno di ...