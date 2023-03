Banche, non c’è allarme Ue: “Settore forte e Bce pronta se serve” (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il nostro Settore bancario è resiliente, con posizioni di capitale e liquidità forti”. E’ quanto si legge nelle conclusioni dell’euro summit a Bruxelles. Nel documento si sottolinea che “l’unione bancaria ha rafforzato in modo significativo la resilienza del sistema bancario Ue: esortiamo a continuare gli sforzi per completare la nostra unione bancaria in linea con la dichiarazione dell’eurogruppo del 16 giugno 2022”. Il Settore bancario dell’area euro è “resiliente”, perché ha “forti posizioni di capitale e di liquidità”, ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde ai capi di Stato e di governo dell’Unione. Il Settore del credito nell’Eurozona, ha continuato, è “forte”, anche perché sono state applicate le riforme regolatorie concordate a livello internazionale, dopo la crisi finanziaria ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il nostrobancario è resiliente, con posizioni di capitale e liquidità forti”. E’ quanto si legge nelle conclusioni dell’euro summit a Bruxelles. Nel documento si sottolinea che “l’unione bancaria ha rafforzato in modo significativo la resilienza del sistema bancario Ue: esortiamo a continuare gli sforzi per completare la nostra unione bancaria in linea con la dichiarazione dell’eurogruppo del 16 giugno 2022”. Ilbancario dell’area euro è “resiliente”, perché ha “forti posizioni di capitale e di liquidità”, ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde ai capi di Stato e di governo dell’Unione. Ildel credito nell’Eurozona, ha continuato, è “”, anche perché sono state applicate le riforme regolatorie concordate a livello internazionale, dopo la crisi finanziaria ...

