Banche nella bufera dopo mossa tedesca su At1, volano i Cds di Deutsche

Pfandbriefbank e Aareal Bank hanno annunciato di avere deciso di non rimborsare i titoli AT1 che avevano l'opzione «call» in arrivo

