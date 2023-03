Banche nella bufera dopo mossa tedesca su At1. Volano i Cds di Deutsche (Di venerdì 24 marzo 2023) Pfandbriefbank e Aareal Bank hanno annunciato di avere deciso di non rimborsare i titoli AT1 che avevano l’opzione «call» in arrivo Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 marzo 2023) Pfandbriefbank e Aareal Bank hanno annunciato di avere deciso di non rimborsare i titoli AT1 che avevano l’opzione «call» in arrivo

