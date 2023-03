Banche, Meloni: non c'è preoccupazione, il sistema è solido (Di venerdì 24 marzo 2023) I "fondamentali" del sistema bancario europeo "sono solidi", "non c'è preoccupazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel punto stampa a Bruxelles. 24 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) I "fondamentali" delbancario europeo "sono solidi", "non c'è". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nel punto stampa a Bruxelles. 24 marzo 2023

