Banche, i mercati scommettono sulla prossima vittima: il caso Deutsche Bank (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Il contagio era l'effetto più temuto della nuova crisi delle Banche, aperta da Silicon Valley Bank negli Stati Uniti e sbarcata in Europa con Credit Suisse. E, puntualmente, il rischio si sta concretizzando. Perché quando si perde la fiducia, i mercati si muovono scommettendo sulla prossima vittima, reagendo anche in maniera scomposta alle notizie che arrivano dal sistema bancario. Il caso di Deutsche Bank, che è arrivata oggi a perdere in Borsa fino al 15%, è significativo. Cosa è successo? sulla banca tedesca pesa una massa consistente di vendite di obbligazioni At1, lo stesso tipo di Coco bond azzerati dalle autorità svizzere nell'operazione di salvataggio di Credit Suisse, con il coinvolgimento ...

