Bambino di 4 anni cade dal balcone del secondo piano. Gravissimo (Di venerdì 24 marzo 2023) Tragedia a Centocelle, a Roma, dove un Bambino di 4 anni è caduto dal balcone del secondo piano. Ora bisognerà fare piena luce su quanto accaduto alla periferia della Capitale. Il bimbo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli dov'è tutt'ora ricoverato. Un Bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito cadendo dal balcone di casa in via dei Fiori, in zona Centocelle, a Roma. secondo una dinamica ancora al vaglio degli agenti di polizia, il bimbo è volato giù dal secondo piano. Immediatamente soccorso è stato trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) Tragedia a Centocelle, a Roma, dove undi 4è caduto daldel. Ora bisognerà fare piena luce su quanto accaduto alla periferia della Capitale. Il bimbo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli dov'è tutt'ora ricoverato. Undi 4è rimasto gravemente feritondo daldi casa in via dei Fiori, in zona Centocelle, a Roma.una dinamica ancora al vaglio degli agenti di polizia, il bimbo è volato giù dal. Immediatamente soccorso è stato trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso.

