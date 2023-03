Bambini autistici senza terapie ad Afragola, la solidarietà del Comitato Diritto alla cura (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato Diritto alla cura ha preso posizione con una lettera aperta su ciò che sta accadendo ad Afragola, in provincia di Napoli, dove da più di cinquanta giorni molti pazienti disabili, per la maggior parte Bambini autistici, sono senza terapie. Con conseguenze drammatiche: “Mio figlio – dice ad esempio un padre – sta regredendo e sta diventando a tratti violento”. L’associazione “La battaglia di Andrea” si è rivolta anche alla ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli. Questa la lettera inviata dal Comitato Diritto alla cura all’associazione. “Quello che sta accadendo ad Afragola è l’ennesimo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlha preso posizione con una lettera aperta su ciò che sta accadendo ad, in provincia di Napoli, dove da più di cinquanta giorni molti pazienti disabili, per la maggior parte, sono. Con conseguenze drammatiche: “Mio figlio – dice ad esempio un padre – sta regredendo e sta diventando a tratti violento”. L’associazione “La battaglia di Andrea” si è rivolta ancheministra per la Disabilità Alessandra Locatelli. Questa la lettera inviata dalall’associazione. “Quello che sta accadendo adè l’ennesimo ...

2 aprile e ANGSA Umbria - Il Perugia Calcio Scende in campo per l'autismo ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) Umbria continua a tenere alta e viva l'attenzione sul tema dell'autismo, ancora poco conosciuta, e a supportare le famiglie di bambini, giovani e adulti con disturbo autistico.

I vincitori della Call 2023 di Hangar Point ... in un hub culturale per il Cuneese , un centro di accoglienza e di fruizione per bambini, ragazzi, ... Cooperativa di Consumo, l'associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (Angsa) Novara ...

Bimbi autistici senza terapie da mesi, l'appello di un papà: 'Mio figlio sta regredendo, aiutateci' Quasi cinquanta giorni senza terapie per molti pazienti disabili dell' Aias di Afragola , in provincia di Napoli , da mesi in difficoltà. Si tratta per la maggior parte di bambini autistici e il motivo dello stop è legato a un contenzioso sorto tra il centro e l'Asl . 'Mio figlio sta regredendo, non sappiamo piú cosa fare - dichiara Luigi, padre di un bambino autistico -...

Open Sardegna, focus sull'impatto del Covid per i bambini autistici Dai cambiamenti nella routine quotidiana all'interazione sociale e l'istruzione sino all'accesso a servizi e terapie. Sono alcuni degli effetti che il Covid ha avuto sui bambini con disturbo dello ...

Napoli, bambini autistici senza terapia da mesi: "Mio figlio sta regredendo" A causa di un contenzioso sorto tra l'Aias di Afragola (Napoli) e l'Asl, sono quasi 50 i pazienti disabili che da mesi non hanno accesso alle cura. Nella maggior parte dei casi si tratta di bambini au ...