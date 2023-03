Bakhmut, ecco perché i russi non avanzano nella città ucraina (Di venerdì 24 marzo 2023) I due comandi nemici si giocano il tutto per tutto in questa località minore. Sono stati soprattutto gli ufficiali della Wagner a decidere che la sua conquista avrebbe rappresentato il rilancio dell’intera offensiva Leggi su corriere (Di venerdì 24 marzo 2023) I due comandi nemici si giocano il tutto per tutto in questa località minore. Sono stati soprattutto gli ufficiali della Wagner a decidere che la sua conquista avrebbe rappresentato il rilancio dell’intera offensiva

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Bakhmut, ecco perché i russi non avanzano nella città ucraina #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - ConcreteRaw : @putino ecco appunto, vicino a bakhmut - ilgallico50Ac : continuare ad inviare armi in Ucraina non è una cosa saggia da fare, bisogna lavorare per la pace! cosa succederebb… - ArtemideBaraldi : @lavinia_colzani @NickNee9 @mentecritica @NathalieTocci A Bakhmut come va? Come da 9 mesi a questa parte i suoi ama… - Massimi47715989 : ECCO LA VERA SITUAZIONE LA BATTAGLIA DI BAKHMUT CHE C'E' ATTAULMENTE SENZA CENSURE #OCCIDENTALAMERICANE… -