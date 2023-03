Autonomia, investimenti e cultura. La ricetta di Latorre (Aid) per la Difesa (Di venerdì 24 marzo 2023) La guerra in Ucraina ha riportato al centro del dibattito in tutti gli Stati europei le necessità della Difesa e, di conseguenza, dell’industria della Difesa. Anche in Italia ci si è resi conto dell’urgenza di incrementare gli investimenti nel settore, per rendere l’architettura di sicurezza nazionale in grado di affrontare le minacce del prossimo futuro. Airpress ne ha parlato con il direttore generale dell’Agenzia industrie Difesa (Aid), Nicola Latorre. Direttore, qual è, a suo avviso, lo stato del comparto industriale italiano al momento? La guerra ha senza dubbio confermato la necessità di aggiornare le strategie di sicurezza del Paese, considerato che accanto alle nuove minacce alla sicurezza, prima fra tutte quella cibernetica, si ripropongono dopo questa guerra nel cuore dell’Europa anche quelle ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 marzo 2023) La guerra in Ucraina ha riportato al centro del dibattito in tutti gli Stati europei le necessità dellae, di conseguenza, dell’industria della. Anche in Italia ci si è resi conto dell’urgenza di incrementare glinel settore, per rendere l’architettura di sicurezza nazionale in grado di affrontare le minacce del prossimo futuro. Airpress ne ha parlato con il direttore generale dell’Agenzia industrie(Aid), Nicola. Direttore, qual è, a suo avviso, lo stato del comparto industriale italiano al momento? La guerra ha senza dubbio confermato la necessità di aggiornare le strategie di sicurezza del Paese, considerato che accanto alle nuove minacce alla sicurezza, prima fra tutte quella cibernetica, si ripropongono dopo questa guerra nel cuore dell’Europa anche quelle ...

