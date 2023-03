(Di venerdì 24 marzo 2023) Variazioni in programma d14.3020 in varie vie del centro per lo svolgimento dell'evento Capodanno dall'Annunciazione

Variazioni in programma dalle 14.30 alle 20 in varie vie del centro per lo svolgimento dell'evento Capodanno dall'AnnunciazioneSei Toscana,sciopero generale indetto da Usb " Lavoro privato e Flaica Uniti Cub Usb " Lavoro privato e ... Bus: sciopero di 24 ore Mercoledì 8 marzo i bus diToscane potrebbero subire ..., mercoledì 8 marzo, alle ore 11:15, sul terreno di gioco del centro sportivo "Davide Astori",... Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico consultare il sito diToscane (www.

Autolinee, domani modifiche ai percorsi e alle fermate dei bus LA NAZIONE

Arezzo, 24 marzo 2023 – Modifiche ai percorsi bus ad Arezzo per lo svolgimento degli eventi legati al Capodanno dell’Annunciazione promossi dalla Regione Toscana. Dalle 14.30 alle 18 di sabato saranno ...Corsie ridotto sul lungolago di Como a partire da domani. Gli interventi legati al cantiere delle paratie, fino al 5 ...