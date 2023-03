Autocertificazioni e bonus per le case senza permessi: attenzione, cambia tutto (Di venerdì 24 marzo 2023) Da oggi puoi ottenere bonus per le case senza permessi solo con un’autocertificazione. Ecco come cambiano le cose nel 2023. L’edilizia libera indica tutti quei lavori di edilizia che un privato può effettuare senza chiedere permessi speciali al Comune. Nel 2023 cambiano le regole per questi lavori, che potranno essere fatti in maniera più semplice e veloce, senza burocrazia in mezzo. Autocertificazioni e bonus per le case – ilovetrading.itNella maggior parte dei casi quando si vuole fare dei lavori di ampliamento della propria casa è necessario chiedere i permessi al Comune. Si tratta di una pratica burocratica piuttosto lunga e tediosa, ma necessaria per fare in modo ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 24 marzo 2023) Da oggi puoi ottenereper lesolo con un’autocertificazione. Ecco comeno le cose nel 2023. L’edilizia libera indica tutti quei lavori di edilizia che un privato può effettuarechiederespeciali al Comune. Nel 2023no le regole per questi lavori, che potranno essere fatti in maniera più semplice e veloce,burocrazia in mezzo.per le– ilovetrading.itNella maggior parte dei casi quando si vuole fare dei lavori di ampliamento della propria casa è necessario chiedere ial Comune. Si tratta di una pratica burocratica piuttosto lunga e tediosa, ma necessaria per fare in modo ...

