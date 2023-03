Auto finisce contro una casa: due morti (Di venerdì 24 marzo 2023) Due persone, che viaggiavano su un'Automobile, sono decedute dopo che il loro mezzo è finito contro la cancellata di un'abitazione a Pozzo D'Adda, nel Milanese. La due vittime sono un uomo di 66 anni, che era alla guida dell'... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 marzo 2023) Due persone, che viaggiavano su un'mobile, sono decedute dopo che il loro mezzo è finitola cancellata di un'abitazione a Pozzo D'Adda, nel Milanese. La due vittime sono un uomo di 66 anni, che era alla guida dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PordenoneToday : San Vito, perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro #SanVitoAlTagliamento #incidente #Pordenone… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #24marzo 1969 a 37 anni grave incidente d'auto per #AbebeBikila. Il grande campione etiope, due volte vincitore dell… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #24marzo 1969 a 37 anni grave incidente d'auto per #AbebeBikila. Il grande campione etiope, due volte vincitore dell… - danielamarch8 : RT @mariobianchi18: Il #24marzo 1969 a 37 anni grave incidente d'auto per #AbebeBikila. Il grande campione etiope, due volte vincitore dell… - mariobianchi18 : Il #24marzo 1969 a 37 anni grave incidente d'auto per #AbebeBikila. Il grande campione etiope, due volte vincitore… -