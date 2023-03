Aurora Ramazzotti si sposa? Dopo il figlio in arrivo le nozze da sogno con Goffredo, il dettaglio che infiamma i fan (Di venerdì 24 marzo 2023) Aurora Ramazzotti potrebbe sposarsi a breve con Goffredo Cerza. La coppia, ormai sempre più vicina al diventare genitori, ha appena sistemato la sua nuova casa e pare stia pensando anche... Leggi su leggo (Di venerdì 24 marzo 2023)potrebbersi a breve conCerza. La coppia, ormai sempre più vicina al diventare genitori, ha appena sistemato la sua nuova casa e pare stia pensando anche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Ma non è che sono due?” Il commento di Edoardo Donnamaria fa infuriare i fan di Aurora Ramazzotti - fanpage : “Ma non è che sono due?” Il commento di Edoardo Donnamaria fa infuriare i fan di Aurora Ramazzotti - infoitcultura : Edoardo Donnamaria prende in giro Aurora Ramazzotti: “Sono due?” - infoitcultura : Edoardo Donnamaria e quella battuta su Aurora Ramazzotti che non doveva fare - infoitcultura : Edoardo Donnamaria ironizza sul pancione di Aurora Ramazzotti: “Non è che sono due?” -