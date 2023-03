Aurelio De Laurentiis: Spalletti resterà al Napoli (Di venerdì 24 marzo 2023) – “Luciano Spalletti resterà al Napoli”. Lo ha detto il presidente della Ssc Napoli, Aurelio de Laurentiis, parlando dal palco del premio Bearzot al Maschio Angioino di Napoli. “Spalletti – ha aggiunto – è stata una felice intuizione, che ho dovuto depistare, il problema del calcio è che voi giornalisti non vi fate i fatti vostri. Gattuso in quel momento non si sentiva bene e lo andai a trovare in uno di quegli immensi grattacieli, e per la seconda volta, perché gli avevo già chiesto di venire da noi prima che andasse alla Roma, si presentò a via XXIV Maggio con un cappello, pensavo fosse un tifoso. Mi disse “non posso venire”. “Presi Sarri, non feci male. Se le regole del calcio fossero diverse lo scudetto a Napoli forse lo avremmo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 marzo 2023) – “Lucianoal”. Lo ha detto il presidente della Sscde, parlando dal palco del premio Bearzot al Maschio Angioino di. “– ha aggiunto – è stata una felice intuizione, che ho dovuto depistare, il problema del calcio è che voi giornalisti non vi fate i fatti vostri. Gattuso in quel momento non si sentiva bene e lo andai a trovare in uno di quegli immensi grattacieli, e per la seconda volta, perché gli avevo già chiesto di venire da noi prima che andasse alla Roma, si presentò a via XXIV Maggio con un cappello, pensavo fosse un tifoso. Mi disse “non posso venire”. “Presi Sarri, non feci male. Se le regole del calcio fossero diverse lo scudetto aforse lo avremmo ...

