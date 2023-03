Audi - Il futuro degli showroom parte da Monza

(Di venerdì 24 marzo 2023) L'ha inaugurato una nuova concessionaria ache farà da capofila al rinnovamento della rete vendita del costruttore tedesco. Come sottolineato durante la presentazione delloLombarda Motori da Fabrizio Longo, brand director diItalia, le concessionarie si stanno evolvendo, saranno delle 'portaerei' da cui lanceremo i servizi di mobilità per i nostri clienti. Secondo l', nei prossimi anni saranno i servizi post vendita come quelli di assistenza e di ricarica a sostenere la rete italiana. E la nuova sede disegue queste linee guida, con 18 colonnine e 34 punti di ricarica con potenze che arrivano fino a 180 kW. I numeri. Il nuovo terminalsi estende su 13.250 metri quadri, di cui 1.800 destinati allocon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shalafiea : Quando la pubblicità ti dice che il futuro è comprarsi un audi elettrica da 100.000€ #ItaliaInghilterra - ANSA_Motori : Ci sono diversi importanti nuovi modelli nel futuro di Audi, a cominciare dal primo suv basato sulla piattaforma Pr… - infoiteconomia : Audi, Duesmann: in futuro arriverà una nuova elettrica sotto la Q4 e - gigibeltrame : Audi, Duesmann: in futuro arriverà una nuova elettrica sotto la Q4 e-tron #digilosofia - HDblog : Audi, Duesmann: in futuro arriverà una nuova elettrica sotto la Q4 e-tron -

Grazie a questo ambiente in continua trasformazione il claim'Ilè un'attitudine' sarà tangibile e reale anche per i visitatori'.Dunque, il Gruppo Volkswagen porterà solamenteall'interno del mondiale di Formula 1 nel 2026 . I tedeschi sono andati a rilevare una quota del team, ma di minoranza anche se, in, ...... come in Mercedes" È domino nel mercato dei boss F1: Seidl in Sauber -, Stella team principal ... e gli auguro il meglio per il. Guardando avanti, sono determinato e concentrato nell'...

Audi, così racconta i suoi pilastri del futuro FormulaPassion.it

Ha senso una muscle car elettrica L’idea di Dodge per il futuro non convince tutti, ma secondo indiscrezioni il brand potrebbe svelare altre muscle car elettriche entro la fine dell’anno in corso ...Se trovi il sigillo di Garanzia Audi Prima Scelta plus o Das Welt Auto ricevi ulteriori ... illimitato - Finanziamento a tasso agevolato o maxi-rata finale (Valore futuro garantito) *Offerta valida ...