Attacco Inter | l' ultima idea è Orsolini E Correa piace al West Ham

(Di venerdì 24 marzo 2023) In casal'del futuro è un reparto cangiante, in evoluzione quasi obbligata: qualcuno andrà via, qualcuno entrerà. Joaquin, fedelissimo di Inzaghi, ad esempio si dirige verso la ...

In casal'del futuro è un reparto cangiante, in evoluzione quasi obbligata: qualcuno andrà via, qualcuno entrerà. Joaquin Correa, fedelissimo di Inzaghi, ad esempio si dirige verso la porta d'......d'oro e Deschamps si sono trascinate in questi mesi e ora Deschamps deve ridisegnare l', ... Al loro posto dentro il centrale dell'Stefan de Vrij, il centrocampista del Bayern Monaco Ryan ...La carenza di punte d'è però un problema concreto. Nelle categorie inferiori, infatti, non ... Giudizio sulla vicenda arbitrale di- Juventus "Si è parlato troppo del fallo, quando il ...

Inter, allarme in attacco: dopo la sosta serve una svolta CalcioMercato.it

L'Inter, come specificato a più riprese, potrebbe vivere una sessione estiva più che mai movimentata sia in uscita che in entrata, anche l'attacco dovrebbe passare attraverso questa rivoluzione e - ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA- Joaquin Correa è destinato a lasciare l'Inter in estate. L'argentino, voluto fortemente fa Simone Inzaghi, non si è imposto a Milano e anzi i 31 milioni spesi per ...