Attacchi feroci contro di lei | talpa in Rai | per Loretta Goggi si mette male

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023)si è tolta una grande soddisfazione personale, ottenendo la conduzione in solitaria di un programma in onda in prima serata su Rai1. La sua Benedetta Primavera ha però ricevuto diverse critiche e non ha sfondato a livello di ascolti. Giancarlo De Andreis, autore televisivo e giornalista, si è espresso a riguardo nella sua rubrica su DiPiùTV: “critiche hanno attaccato lo show di Rai1, ma senza colpire la sua grande protagonista”. “è una delle grandi stelle del mondo dello spettacolo italiano ed è stata sostenuta dalla grande maggioranza del mondo social”, ha precisato De Andreis, che ha poi posto l'attenzione sui commenti negativi nei confronti della. “Critici e giornalisti hanno storto il naso di fronte al varietà del venerdì sera di Rai1 - ha dichiarato - i ...