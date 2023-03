Attacchi aerei Usa in Siria dopo l' uccisione di un contractor americano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Inuna serie diè stata sferrata nella notte dalle forze statunitensi, in risposta ad un attacco con drone nel nordest, attribuito alle forze di elite iraniane, che ha ucciso un ...

In Siria una serie diè stata sferrata nella notte dalle forze statunitensi, in risposta ad un attacco con drone nel nordest, attribuito alle forze di elite iraniane, che ha ucciso un contractor e ferito ...Il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin , ha riferito di aver autorizzato la conduzione didi precisione 'contro strutture usate da gruppi affiliati alle Corpo delle guardie della ......24 ore si sono avute trea fuoco, e così è continuamente, gli Hezbollah tornano a minacciare in nome dell'Iran e Nasrallah ride della debolezza di Israele. Lo sciopero dei piloti degli...

Poche ore dopo la risposta con una serie di attacchi aerei delle forze statunitensi nell’Est della Siria: almeno otto miliziani filo-iraniani sono stati uccisi, secondo quanto scrive l’Osservatorio ...Gli attacchi aerei di precisione sono stati condottio nell'est del Paese "contro strutture utilizzate da gruppi affiliati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran". Poche ore prima ...