ATP Miami, ottimo Sonego contro Thiem: ora ci sarà Evans (Di venerdì 24 marzo 2023) Notte italiana del tennis addolcita dal successo di Lorenzo Sonego ai danni di Dominic Thiem. Nel primo turno dell’ATP di Miami, il tennista torinese si è imposto ai danni dell’austriaco per 7-6, 6-2 al termine di una gara combattuta. Adesso l’italiano si prepara per il secondo turno dove incontrerà il britannico Daniel Evans. ATP Miami, buona la prima per Lorenzo Sonego Photo Credit: via Twitter, @federtennisNon era stato magari il migliore dei sorteggi, visto che doveva vedersela contro un ex numero 3 del mondo. Ad ogni modo, Lorenzo Sonego contro Dominic Thiem è partito forte e ha chiuso il match in poco meno di due ore. Ad essere intenso è stato soprattutto il primo set in cui l’italiano ha prima annullato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Notte italiana del tennis addolcita dal successo di Lorenzoai danni di Dominic. Nel primo turno dell’ATP di, il tennista torinese si è imposto ai danni dell’austriaco per 7-6, 6-2 al termine di una gara combattuta. Adesso l’italiano si prepara per il secondo turno dove incontrerà il britannico Daniel. ATP, buona la prima per LorenzoPhoto Credit: via Twitter, @federtennisNon era stato magari il migliore dei sorteggi, visto che doveva vederselaun ex numero 3 del mondo. Ad ogni modo, LorenzoDominicè partito forte e ha chiuso il match in poco meno di due ore. Ad essere intenso è stato soprattutto il primo set in cui l’italiano ha prima annullato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - Eurosport_IT : Parte con il piede giusto l'avventura di Sonego a Miami ?????? - sarakaos82 : RT @Eurosport_IT: OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° turno a M… - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - _ITALIACHEVINCE : RT @OA_Sport: ATP Miami 2023, Fognini-Bolelli subito eliminati da Ram e Salisbury nel torneo di doppio - -