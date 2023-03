ATP Miami 2023, Lehecka e McDonald per Musetti e Berrettini (Di venerdì 24 marzo 2023) Seconda giornata del torneo maschile Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida si è conclusa la tornata di partite valide per il primo turno, con i grandi nomi, alias le teste di serie, che conoscono adesso i loro primi avversari. Come ad esempio Daniel Evans, che affronterà Lorenzo Sonego, vittorioso nella notte con Dominic Thiem, nel secondo turno. Anche Lorenzo Musetti, altro azzurro impegnato nella parte bassa del tabellone, è ora a conoscenza con chi giocherà: si tratta del ceco Jiri Lehecka, che ha regolato l’argentino Federico Coria in poco più di un’ora. Il ragazzo di Carrara non ha bei ricordi con il suo prossimo avversario, lo scorso anno incappò in una bruciante sconfitta ai quarti di finale a Rotterdam, primo torneo in cui l’esteuropeo fece emergere il suo talento. Per Matteo Berrettini ci sarà invece ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Seconda giornata del torneo maschile Masters1000 di. Sul cemento della Florida si è conclusa la tornata di partite valide per il primo turno, con i grandi nomi, alias le teste di serie, che conoscono adesso i loro primi avversari. Come ad esempio Daniel Evans, che affronterà Lorenzo Sonego, vittorioso nella notte con Dominic Thiem, nel secondo turno. Anche Lorenzo, altro azzurro impegnato nella parte bassa del tabellone, è ora a conoscenza con chi giocherà: si tratta del ceco Jiri, che ha regolato l’argentino Federico Coria in poco più di un’ora. Il ragazzo di Carrara non ha bei ricordi con il suo prossimo avversario, lo scorso anno incappò in una bruciante sconfitta ai quarti di finale a Rotterdam, primo torneo in cui l’esteuropeo fece emergere il suo talento. Per Matteoci sarà invece ...

