ATP Miami 2023: Jannik Sinner liquida Djere in due set e approda al 3° turno (Di venerdì 24 marzo 2023) Una vittoria di sostanza. Non ha incantato Jannik Sinner nel secondo turno del Masters1000 di Miami, ma mettendo nel suo tennis la determinazione e la voglia di vincere è riuscito a piegare sul punteggio di 6-4 6-2 il serbo Laslo Djere (n.58 del ranking). Una prestazione, come detto, non scintillante per via anche di condizioni di gioco non ideali, tenuto conto del vento. Tuttavia, Sinner ha saputo accettare una giornata non di massima lucentezza tennistica, tra alti e bassi, raccogliendo quello che si doveva e approfittando anche di un Djere particolarmente falloso. Prosegue il percorso di Jannik e al terzo round ci sarà il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.21). Per l'altoatesino si ...

