ATP Miami 2023, i precedenti (sfavorevoli) tra Jannik Sinner e Djere (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’oggi Jannik Sinner farà il suo esordio al Masters 1000 di Miami 2023. L’azzurro classe 2001, reduce dalla bellissima semifinale raggiunta a Indian Wells, affronterà nel secondo match sul campo Butch Buchholz (il primo incontro sarà tra il canadese Denis Shapovalov e l’argentino Guido Pella) il serbo Laslo Djere (n.58 al mondo): in palio ci sarà il sedicesimo di finale contro il vincente della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.21) e il tedesco Jan-Lennard Struff. Quella di oggi non sarà la prima partita tra Sinner e Djere. I due si sono infatti già affrontati per tre volte e in due occasioni il successo è andato al serbo. Il nativo di Senta ha sconfitto il nostro portacolori negli ottavi di finale dell’ATP di Budapest 2019 (per 6-3 6-1) e poi ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’oggifarà il suo esordio al Masters 1000 di. L’azzurro classe 2001, reduce dalla bellissima semifinale raggiunta a Indian Wells, affronterà nel secondo match sul campo Butch Buchholz (il primo incontro sarà tra il canadese Denis Shapovalov e l’argentino Guido Pella) il serbo Laslo(n.58 al mondo): in palio ci sarà il sedicesimo di finale contro il vincente della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.21) e il tedesco Jan-Lennard Struff. Quella di oggi non sarà la prima partita tra. I due si sono infatti già affrontati per tre volte e in due occasioni il successo è andato al serbo. Il nativo di Senta ha sconfitto il nostro portacolori negli ottavi di finale dell’ATP di Budapest 2019 (per 6-3 6-1) e poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - Eurosport_IT : Parte con il piede giusto l'avventura di Sonego a Miami ?????? - sarakaos82 : RT @Eurosport_IT: OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° turno a M… - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - _ITALIACHEVINCE : RT @OA_Sport: ATP Miami 2023, Fognini-Bolelli subito eliminati da Ram e Salisbury nel torneo di doppio - -