ATP Miami 2023 | Fognini-Bolelli subito eliminati da Ram e Salisbury nel torneo di doppio

(Di venerdì 24 marzo 2023) Simonee Fabionon riescono a dare seguito alla buona prova sfoggiata ad Indian Wells e devono alzarebandiera bianca sul cemento di. La coppia azzurra paga un sorteggio poco fortunato, arrendendosi a Rajeev Ram e Joe, numeri 2 del tabellone statunitense, con un perentorio 6-4 6-3 che li estromette immediatamente dal. Una partita difficile, anche perché il duo anglofono ha le prime possibilità per passare a condurre nel quarto e nel sesto gioco. I due azzurri se la cavano in maniera perentoria sfruttando il killer point, ma non sfruttano la chance a loro concessa nel settimo. Si arriva così al decimo game sul 4.5, quando stavolta Ram eriescono a strappare il servizio e, di conseguenza, anche il set. I due azzurri ...

Non c'è stata storia tra Camila Giorgi e l'ex numero uno del mondo Victoria Azarenka. La bielorussa si è imposta con il punteggio di 63/61 nel secondo turno del torneo1000 di. Mai veramente in partita, Giorgi ha tenuto testa all'avversaria soltanto nel primo set. Nel tabellone femminile resta dunque in gara una sola italiana, Martina Trevisan che sabato ..., il programma di oggi su Sky Sky Sport Tennis (205) ore 15.45 : Studio Tennis ore 16 : PELLA (Arg) - SHAPOVALOV (Can) (Boschetto - Golarsa) a seguire : SINNER (Ita) - DJERE (Srb) (Boschetto ...Thiem 7 - 6(6) 6 - 2 Prime time sul Centrale alOpen presented by Itau per Lorenzo Sonego e Dominic Thiem , anche nella speranza " un po' di tutti " che replichino la loro appassionante sfida ...

ATP Miami: Sonego batte Thiem in due set e trova Evans al secondo turno Ubitennis

MIAMI - L'italiano classe 1995 (n.59 del ranking) mette in mostra un buon stato di forma contro l'austriaco Dominic Thiem (n.106 al mondo) e si impone per 7-6(7) 6-2 in un'ora e 57 minuti di gioco.