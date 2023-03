ATP Miami 2023, debutto vincente per Lorenzo Sonego: l’azzurro sconfigge Dominic Thiem e accede al secondo turno (Di venerdì 24 marzo 2023) Buona la prima per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Miami 2023. L’italiano classe 1995 (n.59 del ranking) mette in mostra un buon stato di forma contro l’austriaco Dominic Thiem (n.106 al mondo) e si impone per 7-6(7) 6-2 in un’ora e 57 minuti di gioco. Da segnalare che l’azzurro ha annullato un set point nel tie-break del primo set. Al secondo turno il nativo di Torino affronterà il britannico Daniel Evans (testa di serie n.23). Nel primo set i servizi funzionano da entrambe le parti e sul cemento statunitense i game scorrono via veloci senza palle break fino al sei pari. Arrivati dunque al tie-break, Sonego prova ad allungare con il minibreak del 4-2, ma subito dopo Thiem trova un parziale di 4-1 e ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Buona la prima peral Masters 1000 di. L’italiano classe 1995 (n.59 del ranking) mette in mostra un buon stato di forma contro l’austriaco(n.106 al mondo) e si impone per 7-6(7) 6-2 in un’ora e 57 minuti di gioco. Da segnalare cheha annullato un set point nel tie-break del primo set. Alil nativo di Torino affronterà il britannico Daniel Evans (testa di serie n.23). Nel primo set i servizi funzionano da entrambe le parti e sul cemento statunitense i game scorrono via veloci senza palle break fino al sei pari. Arrivati dunque al tie-break,prova ad allungare con il minibreak del 4-2, ma subito dopotrova un parziale di 4-1 e ...

