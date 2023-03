ATO Rifiuti. Dibattito tra i sindaci sul futuro della gestione del servizio (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiQuesto pomeriggio, presso la sala conferenze “Montevergine” della Regione Campania sita a Collina Liguorini, si è tenuta l’assemblea dei sindaci dei comuni dell’ambito territoriale ottimale di Avellino per discutere la vicenda Ato Rifiuti. Dopo il consiglio provinciale di stamane, ove si è deliberato all’unanimità il passaggio di Irpiniambiente in multiutility (leggi qui), tale riunione rappresenta un altro round importante per comprendere quale sarà il futuro della società. ” Il consiglio d’ambito ha deliberato una gestione di Rifiuti ad una società mista. L’intero capitale di Avellino è dotato ad impianti pubblici per lo smaltimento Rifiuti perciò la scelta dell’affidamento in house, oltre ad essere più vantaggiosa, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiQuesto pomeriggio, presso la sala conferenze “Montevergine”Regione Campania sita a Collina Liguorini, si è tenuta l’assemblea deidei comuni dell’ambito territoriale ottimale di Avellino per discutere la vicenda Ato. Dopo il consiglio provinciale di stamane, ove si è deliberato all’unanimità il passaggio di Irpiniambiente in multiutility (leggi qui), tale riunione rappresenta un altro round importante per comprendere quale sarà ilsocietà. ” Il consiglio d’ambito ha deliberato unadiad una società mista. L’intero capitale di Avellino è dotato ad impianti pubblici per lo smaltimentoperciò la scelta dell’affidamento in house, oltre ad essere più vantaggiosa, ...

