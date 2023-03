ATO Rifiuti. Approvato il bilancio di previsione, strada spianata alla “Newcoo” (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl margine della lunga discussione del consiglio d’ambito dei sindaci, convocata d’urgenza nella giornata di oggi dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e tenutasi presso la sala consiliare della Regione Campania “ Montevergine “, sita a Collina Liguorini (leggi qui), si è giunti ad una conclusione dopo diverse ore di scambi d’opinione. E’ stato Approvato il bilancio di previsione che apre la strada alla realizzazione della società “Newcoo” , la quale prenderà il posto di Irpiniambiente. Resta da capire come si comporterà il sindaco di Avellino nella procedura, già avviata, per la nascita di una società pubblico-mista che prende il nome di “ Grande S.R.L.”, in questo momento bloccata nelle verifiche della Corte dei Conti che, nel primo parere espresso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl margine della lunga discussione del consiglio d’ambito dei sindaci, convocata d’urgenza nella giornata di oggi dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e tenutasi presso la sala consiliare della Regione Campania “ Montevergine “, sita a Collina Liguorini (leggi qui), si è giunti ad una conclusione dopo diverse ore di scambi d’opinione. E’ statoildiche apre larealizzazione della società “” , la quale prenderà il posto di Irpiniambiente. Resta da capire come si comporterà il sindaco di Avellino nella procedura, già avviata, per la nascita di una società pubblico-mista che prende il nome di “ Grande S.R.L.”, in questo momento bloccata nelle verifiche della Corte dei Conti che, nel primo parere espresso ...

