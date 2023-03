Atletica | fine dell' incubo per Palmisano | ' Ora punto al Mondiale' - Sport - Altri Sport

(Di venerdì 24 marzo 2023) La campionessa olimpicaa 20 chilometri ha saltato tutta la stagione scorsa per infortunio: l'operazione a Bologna ha portato alla guarigione e il 30 aprile tornerà in ...

La campionessa olimpica della 20 chilometri ha saltato tutta la stagione scorsa per infortunio: l'operazione a Bologna ha portato alla guarigione e il 30 aprile tornerà in ...

Atletica, fine dell’incubo per Palmisano: "Ora punto al Mondiale" La campionessa olimpica della 20 chilometri ha saltato tutta la stagione scorsa per infortunio: l’operazione a Bologna ha portato alla ...Antonella Palmisano finalmente torna in gara. La campionessa olimpica della 20 chilometri di marcia farà il suo ritorno all’agonismo il prossimo 30 aprile a Madrid sulla mezza distanza. Un ritorno ago ...