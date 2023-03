Atalanta, due giorni di riposo nel weekend. Lunedì 27 Koop sarà l’osservato speciale (Di venerdì 24 marzo 2023) Serie A . L’Atalanta è attesa sabato 25 e domenica 26 marzo da due giorni di riposo in considerazione della sosta per le partite delle nazionali. Venerdì 24 seduta a ranghi ridotti per l’assenza degli undici giocatori in giro per l’Europa e l’Africa. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 marzo 2023) Serie A . L’è attesa sabato 25 e domenica 26 marzo da duediin considerazione della sosta per le partite delle nazionali. Venerdì 24 seduta a ranghi ridotti per l’assenza degli undici giocatori in giro per l’Europa e l’Africa.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fonzie182 : @SimoNoveOtto @Steninho89 Con l'Atalanta erano regalati. C'è da dire che lo presi tipo dopo lo 0-0 col Torino, pare… - webecodibergamo : L’Atalanta è attesa sabato 25 e domenica 26 marzo da due giorni di riposo in considerazione della sosta per le part… - Atalantinicom : #Atalanta - Due eroi danesi del '92: 'E' nato il nuovo Elkjaer... - Sportellate_it : ???? La nostra nuova considerazione sparsa extra riservata agli associati a - Fiorentinanews : Intesa totale tra #Atalanta e #Milan: due ex #Fiorentina sono pronti a ritrovarsi nella prossima stagione… -