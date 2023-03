Assunzioni docenti sostegno da GPS, ricerca commissari. Avviso Lazio aperto anche a docenti e assistenti amministrativi (Di venerdì 24 marzo 2023) L'USR Lazio con Avviso del 21 marzo ricerca presidenti, commissari e segretari delle commissioni o delle sotto-commissioni delle prove disciplinari orali conclusive del percorso annuale di formazione iniziale e prova dei docenti di sostegno assunti nell’anno scolastico 2022/2023 a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto-legge n. 228 del 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) L'USRcondel 21 marzopresidenti,e segretari delle commissioni o delle sotto-commissioni delle prove disciplinari orali conclusive del percorso annuale di formazione iniziale e prova deidiassunti nell’anno scolastico 2022/2023 a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto-legge n. 228 del 2021. L'articolo .

