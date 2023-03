Assegno unico e universale 2023 per i figli: gli importi previsti e come fare domanda (Di venerdì 24 marzo 2023) Dal primo gennaio 2023 , è previsto un incremento del 50% dell'Assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 marzo 2023) Dal primo gennaio, è previsto un incremento del 50% dell'per le famiglie condi età inferiore a un anno e per icon una età compresa da uno a tre anni per le famiglie...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Assegno Unico Universale aprile 2023, l’INPS ha introdotto una novità, la Tabella - uil_rua : RT @inf_scuola: Assegno Unico Universale aprile 2023, l’INPS ha introdotto una novità, la Tabella - Quotidianinet : Come cambiano detrazioni e bonus per figli con riforma Fisco dopo modifiche già avvenute assegno unico - CGILPalermo : RT @FilcamsSicilia: #Formazione. Oggi il corso sulla Busta Paga per Delegate/i della #FilcamsAgrigento, con l'obiettivo di fornire competen… - liquori_roberto : @AmicideiBambini Assegno unico e minori in comunità -