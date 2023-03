Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Altro schiaffo a Donald Trump. Un giudice federale ha ordinato a diversi ex collaboratori di Donald Trump tra cui l… - News24_it : Assalto Capitol,ex collaboratori Trump devono testimoniare - DeSantis1948 : Assalto Capitol,ex collaboratori Trump devono testimoniare - Ultima Ora - ANSA - EzioMorassutti : RT @Agenzia_Ansa: Altro schiaffo a Donald Trump. Un giudice federale ha ordinato a diversi ex collaboratori di Donald Trump tra cui l'ex ch… - alesSarda2908 : RT @Agenzia_Ansa: Altro schiaffo a Donald Trump. Un giudice federale ha ordinato a diversi ex collaboratori di Donald Trump tra cui l'ex ch… -

Altro schiaffo a Donald Trump. Un giudice federale ha ordinato a diversi ex collaboratori di Donald Trump, tra cui l'ex chief of staff Mark Meadows, di testimoniare davanti a un gran giurì nell'...Altro schiaffo a Donald Trump. Un giudice federale ha ordinato a diversi ex collaboratori di Donald Trump, tra cui l'ex chief of staff Mark Meadows, di testimoniare davanti a un gran giurì nell'......Trump invoca l'immunità contro tre cause civili che lo indicano come responsabile dell'al ...le cause contro Trump sono stati membri democratici del Congresso e membri della polizia di...

Trump soffia sul fuoco: "Se mi arrestano rischio morti e distruzione" Adnkronos

