Assalto al municipio di Bordeaux, il portone viene dato alle fiamme: continuano le proteste in Francia – Video (Di venerdì 24 marzo 2023) Il portone del municipio di Bordeaux è stato dato alle fiamme dopo una manifestazione tenutasi nel nono giorno di proteste contro la riforma delle pensioni. La città avrebbe dovuto ricevere re Carlo III nei prossimi giorni (Macron ha annunciato che la visita è stata annullata). Come in altre zone della Francia, si sono registrati numerosi scontri e tensione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

