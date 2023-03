Ascolti TV | Giovedì 23 marzo 2023 In 7 | 1 milioni per Italia-Inghilterra 33 5% | Cambio tutto a 2 | 2 mln 12 3% | Dritto e Rovescio 7 7% torna ad allungare su Piazzapulita 5 4%

(Di venerdì 24 marzo 2023) Gigi D'Alessio e Clementino cantano l'inno -Nella serata di ieri,23, su Rai1 l’incontro di calcio per le qualificazioni agli Europeiha interessato .000 spettatori pari al %. Su Canale5in prima visione ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Quello che veramente importa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su1 Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... see_lallero : #Ascoltitv giovedì 23 marzo 2023: Italia-Inghilterra 7,1 mln (33.5%), Cambio tutto! 2,2 mln (12.3%) - fabiofabbretti : In 7,1 milioni per #ItaliaInghilterra (33.5%), #CambioTutto a 2,2 mln (12.3%), #DrittoeRovescio (7.7%) torna ad all… - tvblogit : Ascolti tv giovedì 23 marzo 2023: Italia-Inghilterra, Cambio tutto! - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 23 marzo 2023: Italia-Inghilterra, Cambio tutto, Pechino Express 2023, Piazzapulita, dati Audite… - CorriereCitta : #AscoltiTv Italia-Inghilterra (qualificazioni Europei 2024) e Cambio tutto, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share… -

Rassegna stampa di23 marzo , nazionale, è tutto pronto per la gara contro l'Inghilterra, prima partita valida ... Quando rappresenti il tuo Paese,l'inno, ed è sempre la cosa più bella. ...commenta Prende il via23 marzo il Ramadan , il mese del digiuno sacro per quasi due miliardi di musulmani nel ...in Egitto e Turchia - appositamente per questo periodo di massimi. ......edizione in casa Mediaset si è scelto di sospendere l'appuntamento con la puntata delsera. ... Bene glidel GF Vip e si pensa già all'ottava stagione Si avvicina così la puntata finale ...