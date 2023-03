Ascolti TV | Giovedì 23 marzo 2023. In 7,1 milioni per Italia-Inghilterra (33.5%), Cambio tutto a 2,2 mln (12.3%), Dritto e Rovescio (7.7%) allunga su Piazzapulita (5.4%) (Di venerdì 24 marzo 2023) Gigi D'Alessio e Clementino cantano l'inno - Italia-Inghilterra Nella serata di ieri, Giovedì 23 marzo 2023, su Rai1 l’incontro di calcio per le qualificazioni agli Europei Italia-Inghilterra ha interessato 7.151.000 spettatori pari al 33.5%. Su Canale5 Cambio tutto in prima visione ha raccolto davanti al video 2.252.000 spettatori con il 12.3%. Su Rai2 Quello che veramente importa ha interessato 1.090.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha intrattenuto 892.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 890.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.080.000 spettatori con il 7.7% ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 marzo 2023) Gigi D'Alessio e Clementino cantano l'inno -Nella serata di ieri,23, su Rai1 l’incontro di calcio per le qualificazioni agli Europeiha interessato 7.151.000 spettatori pari al 33.5%. Su Canale5in prima visione ha raccolto davanti al video 2.252.000 spettatori con il 12.3%. Su Rai2 Quello che veramente importa ha interessato 1.090.000 spettatori pari al 5.8%. Su1 Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha intrattenuto 892.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 890.000 spettatori (4.6%). Su Rete4totalizza un a.m. di 1.080.000 spettatori con il 7.7% ...

